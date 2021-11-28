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Жителі Швейцарії підтримали Covid-сертифікати на референдумі

Неділя, 28 листопада 2021, 15:35

За попередніми прогнозами, швейцарські виборці на референдумі у неділю підтримали урядові заходи щодо боротьби з коронавірусом.

Про це пише ВВС, повідомляє "Європейська правда".

Понад 60% тих, хто взяв участь у голосуванні, за даними ЗМІ, виступили проти зняття деяких обмежень, у тому числі вимоги сертифікату про вакцинацію проти Covid. Остаточні результати голосування бути подані у другій половині дня.

Недільний референдум відбувся після того, як його організатори заявили, що сертифікат є непотрібним обмеженням свобод, дискримінаційним та фактично зобов'язує пройти вакцинацію.

У Швейцарії повністю вакциновано від коронавірусу трохи менше від двох третин населення, це один із найнижчих показників вакцинації у Західній Європі. Зараз кількість випадків зараження збільшується на 40-50% щотижня.

Від початку пандемії швейцарський уряд утримував баланс при введенні заходів щодо контролю за поширенням вірусу. Заборони у Швейцарії ніколи не були такими суворими, як у сусідніх країнах. 

Людям дозволяли виходити на прогулянку, коли вони хотіли, а школи закривалися лише на кілька тижнів. 

Натомість влітку у Швейцарії було запроваджено Covid-сертифікат, а у вересні він став обов'язковим для відвідування барів, кафе, ресторанів, кінотеатрів, музеїв, спортивних заходів та очних занять в університеті.

Уряд сподівався, що ці заходи спонукають людей пройти вакцинацію. Натомість багато хто вийшов на протести, а інші зібрали достатньо підписів, щоб оскаржити Covid-сертифікат на недільному референдумі.

Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала рекомендації, згідно з якими вакцинованим мандрівникам з будь-яких третіх країн буде дозволятися в'їзд в країни Європейського Союзу.

Єврокомісія також виступила з рекомендацією змінити термін дії сертифікатів про вакцинацію від Covid-19 для поїздок в країни Євросоюзу.

Теми: ШвейцаріявакцинаціяCovid-2019референдум


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