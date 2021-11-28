Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Жителі Швейцарії підтримали Covid-сертифікати на референдумі

Неділя, 28 листопада 2021, 14:35

За попередніми прогнозами, швейцарські виборці на референдумі у неділю підтримали урядові заходи щодо боротьби з коронавірусом.

Про це пише ВВС, повідомляє "Європейська правда".

Понад 60% тих, хто взяв участь у голосуванні, за даними ЗМІ, виступили проти зняття деяких обмежень, у тому числі вимоги сертифікату про вакцинацію проти Covid. Остаточні результати голосування бути подані у другій половині дня.

Недільний референдум відбувся після того, як його організатори заявили, що сертифікат є непотрібним обмеженням свобод, дискримінаційним та фактично зобов'язує пройти вакцинацію.

У Швейцарії повністю вакциновано від коронавірусу трохи менше від двох третин населення, це один із найнижчих показників вакцинації у Західній Європі. Зараз кількість випадків зараження збільшується на 40-50% щотижня.

Від початку пандемії швейцарський уряд утримував баланс при введенні заходів щодо контролю за поширенням вірусу. Заборони у Швейцарії ніколи не були такими суворими, як у сусідніх країнах. 

Людям дозволяли виходити на прогулянку, коли вони хотіли, а школи закривалися лише на кілька тижнів. 

Натомість влітку у Швейцарії було запроваджено Covid-сертифікат, а у вересні він став обов'язковим для відвідування барів, кафе, ресторанів, кінотеатрів, музеїв, спортивних заходів та очних занять в університеті.

Уряд сподівався, що ці заходи спонукають людей пройти вакцинацію. Натомість багато хто вийшов на протести, а інші зібрали достатньо підписів, щоб оскаржити Covid-сертифікат на недільному референдумі.

Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала рекомендації, згідно з якими вакцинованим мандрівникам з будь-яких третіх країн буде дозволятися в'їзд в країни Європейського Союзу.

Єврокомісія також виступила з рекомендацією змінити термін дії сертифікатів про вакцинацію від Covid-19 для поїздок в країни Євросоюзу.

"Українська правда" у Threads

Теми: ШвейцаріявакцинаціяCovid-2019референдум
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Швейцарія
До Швейцарії з початку війни ввезли 75 тонн російського золота – розслідування
Швейцарія не дозволила реекспорт майже сотні танків Leopard 1, які готували для України
У нейтральній Швейцарії дізнались, як їхні бронеавтомобілі потрапили в Україну
Останні новини
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
Усі новини...
Реклама: