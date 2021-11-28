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Жители Швейцарии поддержали Covid-сертификаты на референдуме

Воскресенье, 28 ноября 2021, 15:35

По предварительным прогнозам, швейцарские избиратели на референдуме в воскресенье поддержали правительственные меры по борьбе с коронавирусом.

Об этом пишет BBC, сообщает "Европейская правда".

Более 60% принявших участие в голосовании, по данным СМИ, выступили против снятия некоторых ограничений, в том числе требования сертификата о вакцинации против Covid. Окончательные результаты голосования будут поданы во второй половине дня.

Воскресный референдум прошел после того, как его организаторы заявили, что сертификат является ненужным ограничением свобод, дискриминационным и фактически обязывает пройти вакцинацию.

В Швейцарии полностью вакцинировано от коронавируса чуть меньше двух третей населения, это один из самых низких показателей вакцинации в Западной Европе. Сейчас количество случаев заражения увеличивается на 40-50% еженедельно.

С начала пандемии швейцарское правительство удерживало баланс при введении мер по контролю за распространением вируса. Запреты в Швейцарии никогда не были такими суровыми, как в соседних странах.

Людям разрешали выходить на прогулку, когда они хотели, а школы закрывались всего на несколько недель

Летом в Швейцарии был введен Covid-сертификат, а в сентябре он стал обязательным для посещения баров, кафе, ресторанов, кинотеатров, музеев, спортивных мероприятий и очных занятий в университете.

Правительство надеялось, что эти меры побуждают людей пройти вакцинацию. Многие вышли на протесты, а другие собрали достаточно подписей, чтобы обжаловать Covid-сертификат на воскресном референдуме.

Напомним, Еврокомиссия предложила рекомендации, согласно которым вакцинированным путешественникам из любых третьих стран будет разрешаться въезд в страны Европейского Союза.

Темы: ШвейцариявакцинацияCovid-2019референдум
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