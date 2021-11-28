Население Украины может уменьшиться до 35 миллионов менее чем за 30 лет – ООН

Население Украины может сократиться до 35 миллионов жителей к 2050 году, около трети украинцев умирают в возрасте до 65 лет, констатируют в ООН и советуют властям позаботиться о качестве жизни граждан.

Источник: аналитическая справка Организации Объединенных наций "Демографические процессы"

Дословно: "Население Украины сокращается одним из самых быстрых в мире темпов и, вероятно, уменьшится до 35 миллионов к 2050 году.

Низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и постоянный рост уровня внешней миграции разрушают человеческий капитал Украины, а значит и основу устойчивого развития".

Детали: В ООН отмечают, что недостаточный уровень благосостояния и отсутствие у женщин возможностей совмещать карьеру и уход за детьми остается одним из факторов, мешающих украинцам иметь желаемое количество детей.

В то же время распространенность поведения с высокой степенью риска и неинфекционные болезни являются одними из основных причин одного из самых высоких уровней смертности в Европе, особенно среди мужчин.

Дословно: "Около трети украинцев умирают в возрасте до 65 лет. Более половины этих смертей можно предотвратить.

По данным приблизительных подсчетов, за пределами страны постоянно находится около 3 миллионов украинских работников, и их численность, вероятно, будет дальше расти. Высокий уровень бедности и трудности с поиском трудоустройства с достойной оплатой усиливаются политическими, социальными факторами и факторами безопасности, стимулирующими миграционных отток.

Почти половина украинских мигрантов занята в низкоквалифицированных видах деятельности, для которых они имеют слишком высокую квалификацию, их привлекает постепенно облегчаемый доступ к рынкам труда в ЕС.

Треть недавнего роста уровня миграции состоялась за счет украинцев в возрасте до 35 лет, преимущественно имеющих лучшее образование, чем те, кто остается в Украине.

Рост числа украинских студентов за границей увеличивает отток кадров, и лишь некоторые из них планируют вернуться, что приводит к несоответствию квалификации и нехватке рабочей силы в разных секторах экономики и регионах страны".

Детали: Численность населения сельских местностей в Украине сокращается, что обусловлено миграцией молодых, более образованных и обеспеченных слоев населения.

По данным ООН, население Украины – одно из тех, которые стареют быстрее всего в Европе, что является прямым следствием снижения уровня рождаемости.

Более пятой части населения старше 60 лет, и эта доля, по прогнозам, возрастет до 36% к 2050 году.

Женщины составляют около двух третей населения старше 65 лет и почти 3/4 населения старше 80 лет.

Связанные с потребностями пожилых людей расходы в Украине будут переживать один из самых высоких ростов в Европе и, по прогнозам, составят 25% ВВП к 2050 году.

Ожидается, что численность рабочей силы в Украине, характеризующаяся низким уровнем вовлеченности, особенно среди старших украинских мужчин и женщин, а также женщин трудоспособного возраста, уменьшится более чем на 30% к 2050 году.

Размер взносов на социальное страхование уменьшает и неофициальная занятость.

В ООН отмечают, что само по себе сокращение населения не проблема, но важны уровень и качество жизни украинского народа.

Дословно: "Низкий уровень рождаемости вряд ли изменится при любом сценарии. Поэтому необходимы политические меры по обеспечению развития и эффективного использования человеческого капитала страны, а также социальной защиты людей на достаточном уровне через политически и финансово стабильную систему".