Україну накриють дощі та мокрий сніг

ДСНС попереджає про пориви вітру на Київщині в понеділок, а також про значні дощі й мокрий сніг в інших регіонах.

Джерело: ДСНС, Інтерфакс-Україна

Дослівно: "За даними УкрГідрометцентру, 29 листопада вдень пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: Крім того, в понеділок у східній частині, вдень і в центральних областях очікуються значні дощі, у Карпатському регіоні значний мокрий сніг та дощ. Вночі у південних та східних, вдень в більшості областей пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Як повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр, у понеділок у західних областях України під час проходження атмосферних фронтів пройдуть дощі з мокрим снігом, у Карпатському регіоні опади. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла; у Карпатах протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.

На решті території дощі, вночі у східній частині, вдень та в центральних областях значні опади, на півдні та сході окремі грози, лише вночі у північних областях без істотних опадів.

Температура вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°, на півдні до 16°; у північних областях вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°.

Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с, вночі у південних та східних, вдень у більшості областей пориви 15-20 м/с.

У Києві у понеділок вночі без істотних опадів, удень дощ, температура вночі 4-6° тепла, удень 6-8° тепла.

У вівторок, 30 листопада, у західних областях України очікується сніг, у південній та східній частині дощ, місцями з мокрим снігом; на решті території без істотних опадів.

Вітер західний, 7-12 м/с, у західних, удень та північних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла (у Карпатах 3-8° морозу); у південно-східних та східних областях вночі та вдень 3-8° тепла.

У Києві у вівторок без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень 30 листопада пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень близько 0°.