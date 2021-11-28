Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украину накроют дожди и мокрый снег

Воскресенье, 28 ноября 2021, 20:16
pixabay.com

ГСЧС предупреждает о порывах ветра в Киевской области в понедельник, а также о значительных дождях и мокром снеге в других регионах.

Источник: ГСЧС, Интерфакс-Украина

Дословно: "По данным УкрГидрометцентра, 29 ноября днем ​​порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)".

Детали: Кроме того, в понедельник в восточной части, днем ​​и в центральных областях ожидаются значительные дожди, в Карпатском регионе сильный мокрый снег и дождь. Ночью в южных и восточных днем ​​в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр, в понедельник в западных областях Украины при прохождении атмосферных фронтов пройдут дожди с мокрым снегом, в Карпатском регионе значительные осадки. Температура ночью 0-5° тепла, днем 2-7° тепла; в Карпатах в течение суток от 2° мороза до 3° тепла.

 

На остальной территории дожди, ночью в восточной части, днем и в центральных областях значительные осадки, на юге и востоке отдельные грозы, лишь ночью в северных областях без существенных осадков.

Температура ночью 4-9° тепла, днем 9-14°, на юге до 16°; в северных областях ночью 2-7° тепла, днем 6-11°.

Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, ночью в южных и восточных, днем в большинстве областей порывы 15-20 м/с.

В Киеве в понедельник ночью без существенных осадков, днем дождь, температура ночью 4-6° тепла, днем 6-8° тепла.

Во вторник, 30 ноября, в западных областях Украины ожидается снег, в южной и восточной части дождь, местами с мокрым снегом; на остальной территории без существенных осадков.

 

Ветер западный, 7-12 м/с, в западных, днём и в северных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью и днём от 3° мороза до 2° тепла (в Карпатах 3-8° мороза); в юго-восточных и восточных областях ночью и днём 3-8° тепла.

В Киеве во вторник без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, днем 30 ноября порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем около 0°.

Украинская правда
Темы: погода
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украине за сутки обнаружили 10 554 больных Covid, из них 15% – в Киеве

Главные новости понедельника и ночи: "Омикрон", "красные" зоны в Украине

Глава Пентагона поручил расследовать скрытый военными авиаудар по Сирии

США ужесточили рекомендации по прививкам — теперь все взрослые должны получить бустер

Лионель Месси в седьмой раз получил награду "Золотой мяч"

Зеленский уволил главу контрразведки СБУ

Все новости...
погода
В Британии бушует шторм с дождями и снегопадами, есть погибшие
Синоптики предупреждают киевлян о сильном тумане
Синоптик сообщила, когда ждать похолодания
Последние новости
11:29
В Сербии вынесен первый приговор за организацию участия в войне на Донбассе
11:29
фото, видео"Ротердамский" кокаин: в Украине разоблачили преступников, торговавших наркотиками с ЕС
11:08
В Киеве после выходных резкий скачок больных Covid-19
10:56
ГарПок просит Кабмин объяснить, что делать с 3 миллиардами для ДТЭК
10:51
В НСЗУ назвали список платных услуг в больницах
10:49
Корниенко: В регионах предлагают по 1 тыс./день за госпереворот
10:41
Будущий вице-канцлер Германии призвал к общему локдауну для невакцинированных
10:18
Из-за штамма вируса "Омикрон" Сингапур останется закрытым для туристов
10:14
Испанская Glovo покупает у Черновецкого сервис Zakaz.ua – СМИ
09:59
Выросло число жертв мощного шторма на севере Турции
Все новости...