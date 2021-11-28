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У Єврокомісії заявили, що вакцину Pfizer мають адаптувати до нового штаму "омікрон"

Неділя, 28 листопада 2021, 22:04
Getty Images

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що компанії Pfizer та BionTech мають адаптувати свою вакцину до нового штаму коронавірусу "омікрон" протягом 100 днів, якщо він буде стійким до існуючих вакцин.

Джерело: фон дер Ляєн на пресконференції в Латвії, пише Reuters

Деталі: Вона нагадала, що Єврокомісія у травні уклала третій контракт з BionTech/Pfizer на до 1,8 мільярда доз вакцини.

За її словами, контракт містив пункт про те, що компанії будуть адаптувати свою вакцину протягом 100 днів, якщо варіант виявиться стійким до існуючих вакцин.

Пряма мова: "Загальна лінія – сподіватися на краще, але готуватися до гіршого. Найвищим пріоритетом зараз є соціальне дистанціювання, скорочення контактів, але вакцинація та бустерні дози, наскільки це можливо".

Більше деталей: За словами фон дер Ляєн, Європейському Союзу потрібно виграти час, щоб повністю оцінити наслідки нового варіанту коронавірусу і підготуватися, зокрема, домагаючись підвищення рівня вакцинації.

"Ми знаємо, що ми перебуваємо в перегонах з часом... І вченим і виробникам потрібно два-три тижні, щоб отримати повну картину про якість мутацій цього варіанту "омікрон"", — сказала вона.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусЄврокомісія


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