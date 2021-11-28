В Еврокомиссии заявили, что вакцину Pfizer должны адаптировать к новому штамму "омикрон"

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что компании Pfizer и BionTech должны адаптировать свою вакцину к новому штамму коронавируса "омикрон" в течение 100 дней, если он будет устойчив к существующим вакцинам.

Источник: фон дер Ляен на пресс-конференции в Латвии, пишет Reuters

Детали: Она напомнила, что Еврокомиссия в мае заключила третий контракт с BionTech/Pfizer на 1,8 миллиарда доз вакцины.

По ее словам, контракт содержал пункт о том, что компании будут адаптировать свою вакцину в течение 100 дней, если вариант окажется устойчивым к существующим вакцинам.

Прямая речь: "Общая линия – надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Наивысшим приоритетом сейчас является социальное дистанцирование, сокращение контактов, вакцинация и бустерные дозы, насколько это возможно".

Больше деталей: По словам фон дер Ляен, Европейскому Союзу нужно выиграть время, чтобы полностью оценить последствия нового варианта коронавируса и подготовиться, в частности, добиваясь повышения уровня вакцинации.

"Мы знаем, что мы находимся в гонке со временем... И ученым и производителям нужно две-три недели, чтобы получить полную картину о качестве мутаций этого варианта "омикрон"", — сказала она.