Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ВООЗ закликає не вводити заборон на подорожі через штам Omicron

Неділя, 28 листопада 2021, 23:48
ВООЗ закликає не вводити заборон на подорожі через штам Omicron
фото: Getty Images

Лікар із Південноафриканської Республіки (ПАР) назвав симптоми варіанту Omicron, у той же час Всесвітня організація охорони здоров’я в неділю закликала країни не вводити заборони на польоти з південноафриканських країн через новий штам.

Джерело: Reuters, Associated Press

Деталі: Лікарка із ПАР Анжеліка Кутзі 18 листопада виявила у сімох пацієнтів симптоми, відмінні від домінантного варіанту "Дельта", і назвала їх "досить легкими".

Вона зазначила, що варіант Omicron можна лікувати дома, без госпіталізації.

За описом пацієнтів із виявленим новим штамом симптомами є втома, головний біль і ломота в тілі. Також у хворих не зникає нюх чи смак і не знижується рівень кисню у крові.

Лікарка повідомила, що її досвід засвідчує, що цей варіант вражає людей віком до 40 років. Серед інфікованих – майже половина не була вакцинована.

Інформація про новий варіант, що походить з ПАР, викликала реакцію кількох країн, які ввели заборону на поїздки у південноафриканські країни. Таке рішення Південна Африка осуджує.

На тлі цього Всесвітня організація охорони здоров’я закликала країни не вводити заборони на польоти для південноафриканських країн через стурбованість новим варіантом коронавірусу.

Регіональний директор ВООЗ з питань Африки Матшідісо Моеті закликала країни дотримуватися міжнародних норм охорони здоров’я, щоб уникнути обмежень на подорожі.

"Запроваджені обмеження не повинні бути надмірно інвазивними, а повинні науково обґрунтовуватися відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил, визнаними в понад 190 країн" – заявила Моеті.

Доктор Френсіс Коллінз, директор Національного інституту здоров’я США, підкреслив, що поки немає даних, які б свідчили, що новий варіант викликає більш серйозне захворювання, ніж попередні варіанти COVID-19.

ВООЗ заявила, що нарощує підтримку щодо виявлення нового штаму в Африці, а також щодо того, аби забезпечити необхідну наявність тестів для виявлення "омікрону", і готова надати для цього додаткову допомогу.

Передісторія:

  • Держави Європейського союзу погодилися призупинити поїздки з країн на півдні Африки.
  • Новий варіант коронавірусу, вперше виявлений у Південно-Африканській Республіці, викликав глобальну тривогу, науковці намагаються з’ясувати, чи є він стійким до вакцин. Він вважається потенційно небезпечнішим, оскільки в ньому приблизно вдвічі більше мутацій, ніж у "Дельти".
  • Випадки нового штаму були підтверджені в суботу в Німеччині та Італії, а Бельгія, Ізраїль та Гонконг також повідомили, що цей варіант був виявлений у прибулих в країну.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
Усі новини...
Реклама: