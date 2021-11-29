ВОЗ призывает не вводить запреты на путешествия из-за штамма Omicron

Врач из Южноафриканской Республики (ЮАР) назвал симптомы варианта Omicron, в то же время Всемирная организация здравоохранения в воскресенье призвала страны не вводить запреты на полеты из южноафриканских стран из-за нового штамма.

Источник: Reuters, Associated Press

Детали: Врач из ЮАР Анжелика Кутзи 18 ноября обнаружила у семи пациентов симптомы, отличные от доминантного варианта "Дельта", и назвала их "достаточно легкими".

Она отметила, что вариант Omicron можно лечить на дому, без госпитализации.

По описанию пациентов с выявленным новым штаммом симптомами являются усталость, головная боль и ломота в теле. Также у больных не исчезает обоняние или вкус и не снижается уровень кислорода в крови.

Врач сообщила, что ее опыт свидетельствует, что этот вариант поражает людей в возрасте до 40 лет. Среди инфицированных – почти половина не была вакцинирована.

Информация о новом варианте, походящем из ЮАР, вызвала реакцию нескольких стран, введших запрет на поездки в южноафриканские страны. Такое решение Южная Африка осуждает.

На фоне этого Всемирная организация здравоохранения призвала страны не вводить запреты на полеты для южноафриканских стран из-за обеспокоенности новым вариантом коронавируса.

Региональный директор ВОЗ по Африке Матшидисо Моэти призвала страны соблюдать международные нормы здравоохранения, чтобы избежать ограничений на путешествия.

"Введенные ограничения не должны быть чрезмерно инвазивными, а должны научно обосновываться в соответствии с Международными медико-санитарными правилами, признанными более чем в 190 странах" – заявила Моэти.

Доктор Фрэнсис Коллинз, директор Национального института здоровья США, подчеркнул, что пока нет данных, свидетельствующих о том, что новый вариант вызывает более серьезное заболевание, чем предыдущие варианты COVID-19.

ВОЗ заявила, что наращивает поддержку по выявлению нового штамма в Африке, а также по поводу того, чтобы обеспечить необходимое наличие тестов для выявления "омикрона", и готова оказать для этого дополнительную помощь.

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