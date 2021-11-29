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Через пандемію світовий туризм втратить $2 трильйони в цьому році – ООН

Понеділок, 29 листопада 2021, 05:37
фото: Getty Images

Пандемія коронавірусу може обійтися світовому туристичному сектору в 2 трильйони доларів втрачених доходів у 2021 році.

Джерело: звіт UNWTO, Генеральний секретар Всесвітньої туристичної організації (орган ООН з туризму) Зураб Пололікашвілі

Пряма мова Пололікашвілі: "Дані за третій квартал 2021 року є обнадійливими.

Однак кількість туристів все ще на 76% нижча за рівень до пандемії, а результати в різних регіонах світу залишаються нерівномірними".

Деталі: Прямий валовий внутрішній продукт туризму може втратити ще 2 трильйони доларів США, як і в 2020 році, тоді як експорт від туризму, за оцінками, залишиться на рівні 700-800 мільйонів доларів США, що значно нижче 1.7 трильйона доларів США, зафіксованих у 2019 році.

Згідно з новим звітом UNWTO World Tourism, кількість міжнародних туристів у липні-вересні зросла на 58% порівняно з аналогічним періодом 2020 року. Проте вони залишилися на 64% нижче рівня 2019 року.

"Незважаючи на недавні покращення, нерівномірний рівень вакцинації у світі та нові штами Covid-19, такі як Delta і Omicron, можуть вплинути на і без того повільне та нестабільне відновлення", – йдеться у заяві організації.

За даними UNWTO, 46 напрямків – а це 21% від загальної кількості – наразі повністю закриті для туристів.

У той час як Європа (-53%) та Америка (-60%) відзначали відносне покращення протягом третього кварталу 2021 року, кількість подорожей в Азію і до Тихого океану скоротилася на 95% порівняно з 2019 роком, оскільки багато напрямків залишалися закритими для подорожей.

Африка та Близький Схід зафіксували падіння відповідно на 74% та 81% у третьому кварталі 2021 року порівняно з 2019 роком.

Безпечне відновлення міжнародного туризму і надалі значною мірою залежатиме від взаємодії між країнами щодо обмежень на подорожі.

Українська правда
Теми: епідеміятуризм


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