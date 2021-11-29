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Из-за пандемии мировой туризм потеряет $2 триллиона в этом году – ООН

Понедельник, 29 ноября 2021, 05:37
фото: Getty Images

Пандемия коронавируса может обойтись мировому туристическому сектору в 2 триллиона долларов потерянных доходов в 2021 году.

Источник: отчет UNWTO, Генеральный секретарь Всемирной туристической организации (орган ООН по туризму) Зураб Пололикашвили

Прямая речь Пололикашвили: "Данные за третий квартал 2021 года обнадеживающие.

Однако количество туристов все еще на 76% ниже уровня пандемии, а результаты в разных регионах мира остаются неравномерными".

Детали: Прямой валовой внутренний продукт туризма может потерять еще 2 триллиона долларов США, как и в 2020 году, тогда как экспорт от туризма, по оценкам, останется на уровне 700-800 миллионов долларов США, что значительно ниже 1.7 триллиона долларов США, зафиксированных в 2019 году.

Согласно новому отчету UNWTO World Tourism, количество международных туристов в июле-сентябре выросло на 58% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Однако они остались на 64% ниже уровня 2019 года.

"Несмотря на недавние улучшения, неравномерный уровень вакцинации в мире и новые штаммы Covid-19, такие как Delta и Omicron могут повлиять на и без того медленное и нестабильное восстановление", – говорится в заявлении организации.

По данным UNWTO, 46 направлений – а это 21% от общего количества – полностью закрыты для туристов.

В то время как Европа (-53%) и Америка (-60%) отмечали относительное улучшение в течение третьего квартала 2021 года, количество путешествий в Азию и к Тихому океану сократилось на 95% по сравнению с 2019 годом, поскольку многие направления оставались закрытыми для путешествий.

Африка и Ближний Восток зафиксировали падение соответственно на 74% и 81% в третьем квартале 2021 по сравнению с 2019 годом.

Безопасное восстановление международного туризма в дальнейшем будет в значительной степени зависеть от взаимодействия между странами по ограничениям на путешествия.

Украинская правда
Темы: эпидемиятуризм
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