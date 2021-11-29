Майже 94 тисячі українців щепилися проти коронавірусу в неділю

У неділю 28 листопада в Україні 93 970 людей вакцинувалися проти коронавірусу, що викликає хворобу Covid-19: першу дозу вакцини отримали 31 069 людей, другу дозу – 62 901 людина.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Від початку вакцинальної кампанії зроблено 24 288 230 щеплень, якими щеплено 13 320 532 людини.

Із них одну дозу вакцини отримали 13 320 530 людей, повністю імунізовані – 10 967 700 людей.