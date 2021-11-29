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Майже 94 тисячі українців щепилися проти коронавірусу в неділю

Понеділок, 29 листопада 2021, 08:41
Фото з Дніпра adm.dp.gov.ua

У неділю 28 листопада в Україні 93 970 людей вакцинувалися проти коронавірусу, що викликає хворобу Covid-19: першу дозу вакцини отримали 31 069 людей, другу дозу – 62 901 людина.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Від початку вакцинальної кампанії зроблено  24 288 230 щеплень, якими щеплено 13 320 532 людини.

Із них одну дозу вакцини отримали 13 320 530 людей, повністю імунізовані – 10 967 700 людей. 

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019


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