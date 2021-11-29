Почти 94 тысячи украинцев привились против коронавируса в воскресенье

В воскресенье 28 ноября в Украине 93 970 человек вакцинировались против коронавируса, вызывающего болезнь Covid-19: первую дозу вакцины получили 31 069 человек, вторую дозу – 62 901 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: С начала вакцинальной кампании сделано 24 288 230 прививок, которыми привито 13 320 532 человека.

Из них одну дозу вакцины получили 13 320 530 человек, полностью иммунизированы – 10 967 700 человек.