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Почти 94 тысячи украинцев привились против коронавируса в воскресенье

Понедельник, 29 ноября 2021, 08:41
Фото из Днепра adm.dp.gov.ua

В воскресенье 28 ноября в Украине 93 970 человек вакцинировались против коронавируса, вызывающего болезнь Covid-19: первую дозу вакцины получили 31 069 человек, вторую дозу – 62 901 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: С начала вакцинальной кампании сделано 24 288 230 прививок, которыми привито 13 320 532 человека.

Из них одну дозу вакцины получили 13 320 530 человек, полностью иммунизированы – 10 967 700 человек.

Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019
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