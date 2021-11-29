На Бурштинській ТЕС стався вибух, є постраждалі

У неділю ввечері на Бурштинській теплоелектростанції стався вибух, через який опіки отримали від двох до п'яти осіб, інформація про постраждалих уточнюється.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій і "ДТЕК Енерго"

Деталі: 28 листопада о 22:12 до рятувальників поступило повідомлення від диспетчера екстреної медичної допомоги про те ,що стався вибух на БуТЕС.

За інформацією, на котлі сьомого енергоблоку відбулась розгерметизація екранної труби діаметром 60 мм., внаслідок чого відбувся викид газопарової суміші та газів з топки котла та отримали опіки два працівники, яких госпіталізовано до лікувальних закладів.

Водночас за інформацією приймального відділення Бурштинської міської лікарні госпіталізовано до лікувальних закладів п'ятеро осіб. Інформація уточнюється.

"ДТЕК Енерго" повідомило, що чотири працівники отримали опіки. Підприємство обіцяє надати потерпілим всю необхідну допомогу.

Також компанія запевнила, що "Бурштинська ТЕС тримає ситуацію на контролі" і працює в штатному режимі.

Сьомий енергоблок зупинено й виведено з експлуатації, замість нього введено в роботу четвертий енергоблок.

На даний час працює сім блоків, на роботу станції вибух не вплинув. Енергопостачання регіону не постраждало.

Крім того, повідомляється, що 29 листопада о 04:14 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на покрівлі над котлом в блоці №8 ВП "Бурштинська ТЕС" АТ "ДТЕК Західенерго".

Загорілися електричні кабелі на крівлі котельного відділення між 8 та 9 енергоблоками котлотурбінного цеху на площі 2 м.кв.

Пожежу працівники об’єкту погасили до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються.