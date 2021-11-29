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На Бурштынской ТЭС произошел взрыв, есть пострадавшие

Понедельник, 29 ноября 2021, 09:25
Иллюстративное фото energo.dtek.com

В воскресенье вечером на Бурштынской теплоэлектростанции произошел взрыв, из-за которого ожоги получили от двух до пяти человек, информация о пострадавших уточняется.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и "ДТЭК Энерго"

Детали: 28 ноября в 22:12 к спасателям поступило сообщение от диспетчера экстренной медицинской помощи о произошедшем взрыве на БуТЭС.

По информации, на котле седьмого энергоблока произошла разгерметизация экранной трубы диаметром 60 мм, в результате чего произошел выброс газопаровой смеси и газов из топки котла и получили ожоги два работника, которые госпитализированы в лечебные учреждения.

В то же время по информации приемного отделения Бурштынской городской больницы госпитализированы в лечебные учреждения пять человек. Информация уточняется.

"ДТЭК Энерго" сообщило, что четыре работника получили ожоги. Предприятие обещает оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Также компания заверила, что "Бурштынская ТЭС держит ситуацию на контроле" и работает в штатном режиме. 

Седьмой энергоблок остановлен и выведен из строя, вместо него введен в работу четвертый энергоблок.

В настоящее время работает семь блоков, на работу станции взрыв не повлиял. Энергоснабжение региона не пострадало.

Кроме того, сообщается, что 29 ноября в 04:14 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на кровле над котлом в блоке №8 ОП "Бурштынская ТЭС" АО "ДТЭК Западэнерго".

Загорелись электрические кабели на крыше котельного отделения между 8 и 9 энергоблоками котлотурбинного цеха на площади 2 м.кв.

Пожар работники объекта потушили до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Пострадавших нет.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

УП, дополнено
Темы: ДТЭКвзрывпожарГСЧС
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