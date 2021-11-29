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Військові кораблі НАТО у Чорному морі були б сильною відповіддю на агресію РФ – Шмигаль

Понеділок, 29 листопада 2021, 09:41
Денис Шмигаль. Фото КМУ

Забезпечення постійної присутності військових кораблів НАТО в Чорному морі було б сильним сигналом на підтримку України у відповідь на агресивні дії Росії.

Джерело: сайт Кабміну з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля

Пряма мова Шмигаля: "Відповіддю на агресивні дії Росії має стати солідарна відповідь України, країн ЄС та НАТО. Забезпечення постійної присутності військових кораблів Альянсу в Чорному морі було б дуже сильним сигналом на підтримку України".

Деталі: Прем’єр нагадав, що Росія регулярно демонструє свій військовий потенціал і, безперечно, прагне зірвати євроатлантичні прагнення України.  

А постійне нарощування російського військового контингенту біля українських кордонів — це один з інструментів такої політики Кремля.

За словами Шмигаля, Кремль зацікавлений не тільки у дестабілізації ситуації в Україні, але також у дестабілізації країн ЄС та НАТО.

Він додав, що "газ вже використовується як зброя не лише проти нашої держави, але і проти всієї Європи". Крім того, Росія постійно використовує інші інструменти гібридної війни проти України та Заходу, включаючи кібератаки та дезінформаційні кампанії.

В Кабміні повідомили, що 30 листопада заплановай візит Шмигаля до Брюсселю.

Український прем’єр разом з очільниками урядів Грузії та Молдови в межах Асоційованого тріо проведе низку зустрічей з керівництвом Європейського Союзу.

Українська правда
Теми: Шмигаль НАТОРосіяЧорне море


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