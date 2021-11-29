Военные корабли НАТО в Черном море были бы сильным ответом на агрессию РФ – Шмигаль

Обеспечение постоянного присутствия военных кораблей НАТО в Черном море было бы сильным сигналом в поддержку Украины в ответ на агрессивные действия России.

Источник: сайт Кабмина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля

Прямая речь Шмыгаля: "Ответом на агрессивные действия России должен стать солидарный ответ Украины, стран ЕС и НАТО. Обеспечение постоянного присутствия военных кораблей Североатлантического союза в Черном море было бы очень сильным сигналом в поддержку Украины".

Детали: Премьер напомнил, что Россия регулярно демонстрирует свой военный потенциал и, безусловно, стремится сорвать евроатлантические стремления Украины.

А постоянное наращивание российского военного контингента у украинских границ ­– это один из инструментов такой политики Кремля.

По словам Шмыгаля, Кремль заинтересован не только в дестабилизации ситуации в Украине, но также в дестабилизации стран ЕС и НАТО.

Он добавил, что "газ уже используется как оружие не только против нашего государства, но и против всей Европы". Кроме того, Россия постоянно использует другие инструменты гибридной войны против Украины и Запада, включая кибератаки и дезинформационные кампании.

В Кабмине сообщили, что 30 ноября запланирован визит Шмыгаля в Брюссель.

Украинский премьер вместе с главами правительств Грузии и Молдовы в рамках Ассоциированного трио проведет ряд встреч с руководством Европейского Союза.