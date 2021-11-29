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У вулкана на Канарах відкрилися нові жерла, лава загрожує новими руйнуваннями

Понеділок, 29 листопада 2021, 10:47
ВУЛКАН КУМБРЕ-В'ЄХА НА КАНАРАХ ФОТО: GETTY IMAGES

На іспанському острові Ла-Пальма, де з 19 вересня триває вивереження вулкана, відкрилося кілька нових вулканічних жерл, які випустили нову лаву. 

Про це місцева влада повідомила у неділю, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Нові потоки лави загрожують збільшити масштаби руйнування земель, доріг і будинків.

Розплавлена ​​порода із головного нового отвору рухалася зі швидкістю 6 метрів за хвилину до місць, до яких раніше лава не доходила, сказала прессекретар Національного географічного інституту Іспанії Марія Хосе Бланко.

За 10 тижнів, що минули від початку виверження, вчені виявили не менше 11 різних потоків лави, що охопили не менше ніж 1100 гектарів землі, де розташовани тисячі будинків, дороги, лінії електропередач та зрошувальні труби для бананових плантацій.

Один з потоків лави минулого тижня зруйнував місцевий цвинтар, перепоховавши останки понад 3000 людей.

Незважаючи на руйнування, не було травм чи смертей, безпосередньо пов’язаних з виверженням.

За словами експертів, за ніч на острові було зареєстровано щонайменше 80 землетрусів, найсильніші з яких досягли магнітуди 3,6. Деякі з них могли відчути мешканці.

Попри вулканічну активність на острові, цими вихідними рейси повернулися на Ла-Пальму після тижня скасування у зв’язку з поширенням вулканічного попелу. 

Туризм – важлива галузь для всіх Канарських островів, улюблене місце відпочинку європейців у теплу погоду.

За понад два місяці виверження залишити свої домівки довелося близько 7000 людей, сотні втратили роботу. 

Лава сформувала в океані новий півострівплоща якого вже становить понад 40 гектарів.

Теми: екологіяІспанія


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