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У вулкана на Канарах открылись новые жерла, лава грозит новыми разрушениями

Понедельник, 29 ноября 2021, 09:47
У вулкана на Канарах открылись новые жерла, лава грозит новыми разрушениями
ВУЛКАН КУМБРЕ-ВЬЕХА НА КАНАРАХ ФОТО: GETTY IMAGES

На испанском острове Ла-Пальма, где с 19 сентября продолжается извержение вулкана, открылось несколько новых вулканических жерл, выпустивших новую лаву.

Об этом местные власти сообщили в воскресенье, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Новые потоки лавы угрожают увеличить масштабы разрушения земель, дорог и домов.

Расплавленная порода из основного нового отверстия двигалась со скоростью 6 метров в минуту до мест, до которых раньше лава не доходила, сказала пресс-секретарь Национального географического института Испании Мария Хосе Бланко.

За 10 недель, прошедших с начала извержения, ученые обнаружили не менее 11 различных потоков лавы, охвативших не менее 1100 гектаров земли, где расположены тысячи домов, дороги, линии электропередачи и оросительные трубы для банановых плантаций.

Один из потоков лавы на прошлой неделе разрушил местное кладбище.

Несмотря на разрушения, не было травм или смертей, напрямую связанных с извержением.

По словам экспертов, за ночь на острове было зарегистрировано по меньшей мере 80 землетрясений, сильнейшие из которых достигли магнитуды 3,6. Некоторые из них могли почувствовать жители.

Несмотря на вулканическую активность на острове, в эти выходные на Ла-Пальму вернулись авиарейсы после недельной отмены из-за вулканического пепла.

Туризм – важная отрасль для всех Канарских островов, любимое место отдыха европейцев в теплую погоду.

Более чем за два месяца извержения покинуть свои дома пришлось около 7000 человек, сотни потеряли работу.

Лава сформировала в океане новый полуостров, площадь которого уже составляет более 40 гектаров.

"Украинская правда" в Threads

Темы: экологияИспания
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