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Лукашенко вважає, що США і Британія з участю Польщі хочуть зруйнувати ЄС

Понеділок, 29 листопада 2021, 10:23

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко переконаний, що США та Велика Британія за участю Польщі виношують плани зруйнувати Європейський Союз.

Про це він заявив на зустрічі у міністерстві оборони на тему військової безпеки, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БЕЛТА.

"Обстановка на західному кордоні непроста. Ви бачите, що ці польські мерзотники поїхали вже країнами. І вчора звернули увагу, куди Моравецький поїхав (прем'єр-міністр Польщі. – Ред.) – до Великої Британії. Я впевнений, ось подивіться, протягом року-двох вони хочуть із подачі Америки зруйнувати Європейський Союз", – сказав Лукашенко.

"Американцям не потрібні партнери, які можуть стати нарівні з ними", - додав він.

Лукашенко заявив, що Британія невипадково вийшла з ЄС.

"І зараз ставка робиться на Польщу. Вони вже, дехто, починають відкрито заявляти: закінчаться дотації з Євросоюзу - нам ЄС не потрібний. Тому все робиться для руйнування Європейського Союзу", - сказав він.

Нагадаємо, глава уряду Польщі Матеуш Моравецький у п'ятницю на зустрічі з британським колегою Борисом Джонсоном обговорив можливість запровадження подальших санкцій у зв'язку із кризою на польсько-білоруському кордоні.

Теми: СШАЛукашенко
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