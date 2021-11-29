Лукашенко считает, что США и Великобритания с участием Польши хотят разрушить ЕС

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что США и Великобритания с участием Польши вынашивают планы разрушить Европейский Союз.

Об этом он заявил на встрече в Министерстве обороны по теме военной безопасности, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БЕЛТА.

"Обстановка на западной границе непростая. Вы видите, что эти польские мерзавцы поехали уже по странам. И вчера обратили внимание, куда Моравецкий поехал (премьер-министр Польши. – Ред.) – в Великобританию. Я уверен, вот посмотрите, в течение года-два они хотят с подачи Америки разрушить Европейский Союз", - сказал Лукашенко.

"Американцам не нужны партнеры, которые могут стать наравне с ними", – добавил он.

Лукашенко заявил, что Британия неслучайно вышла из ЕС.

"И сейчас ставка делается на Польшу. Они уже некоторые начинают открыто заявлять: закончатся дотации из Евросоюза - нам ЕС не нужен. Поэтому все делается для разрушения Европейского Союза", - сказал он.

Напомним, глава правительства Польши Матеуш Моравецкий в пятницу на встрече с британским коллегой Борисом Джонсоном обсудил возможность введения дальнейших санкций в связи с кризисом на польско-белорусской границе.