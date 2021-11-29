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Українцям рекомендують утриматися від поїздок в Африку через новий штам Covid

Понеділок, 29 листопада 2021, 11:27
AFP VIA GETTY IMAGES

Через новий штам коронавірусу "Омікрон" МЗС закликає українців утриматися від поїздок до кількох країн Африки.

Джерело: пресслужба МЗС

Дослівно: "У зв’язку із поширенням нового штаму коронавірусу "Омікрон" Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України наразі утриматися від поїздок до Південно-Африканської Республіки, Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії та Зімбабве".

Деталі: Тим громадянам України, які наразі перебувають на території зазначених країн, рекомендують дотримуватися протиепідемічних вимог і невідкладно звертатися до місцевих медзакладів у разі появи симптомів захворювання.

Крім того, ці українці мають бути готовими до додаткових карантинних обмежень після прибуття до України.

Також в МЗС закликали слідкувати за повідомленнями авіаперевізників у зв’язку із можливими змінами рейсів і запровадженням додаткових обмежень.

Посольство України в ПАР відкрило цілодобову "гарячу лінію" для надання консульської допомоги.

Українська правда
Теми: Covid-2019Африкакоронавірус


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