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Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Африку из-за нового штамма Covid

Понедельник, 29 ноября 2021, 11:27
AFP VIA GETTY IMAGES

Из-за нового штамма коронавируса "Омикрон" МИД призывает украинцев воздержаться от поездок в несколько стран Африки.

Источник: пресс-служба МИД

Дословно: "В связи с распространением нового штамма коронавируса "Омикрон" Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Южно-Африканскую Республику, Ботсвану, Эсватин, Лесото, Мозамбик, Намибию и Зимбабве".

Детали: Тем гражданам Украины, которые сейчас находятся на территории указанных стран, рекомендуют соблюдать противоэпидемические требования и безотлагательно обращаться в местные медучреждения в случае появления симптомов заболевания.

Кроме того, эти украинцы должны быть готовы к дополнительным карантинным ограничениям по прибытии в Украину.

Также в МИД призвали следить за сообщениями авиаперевозчиков в связи с возможными изменениями рейсов и введением дополнительных ограничений.

Посольство Украины в ЮАР открыло круглосуточную "горячую линию" для предоставления консульской помощи.

Украинская правда
Темы: Covid-2019Африкакоронавирус
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