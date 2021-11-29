На Вінниччині стався витік аміаку
Понеділок, 29 листопада 2021, 10:35
Поблизу міста Немирів на Вінниччині на території ПрАТ "Райагрохім" із залізничної цистерни випарувався безводний аміак, рятувальники намагаються осадити хмари аміаку водою.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Деталі: 29 листопада о 09:05 поблизу м. Немирів на території ПрАТ "Райагрохім" із залізничної цистерни з-під горловини сталося випаровування безводного аміаку.
Станом на 11:00 підрозділи ДСНС проводять осадження хмари аміаку розпиленими струменями води.
Жертв та постраждалих немає.
Відділення радіаційного, хімічного та біологічного захисту встановлює причини витоку.
Очікується прибуття автоцистерни для перекачки.
Від ДСНС залучено 25 осіб та 6 одиниць техніки.