В Винницкой области произошла утечка аммиака
Понедельник, 29 ноября 2021, 10:35
Неподалеку от города Немиров в Винницкой области на территории ЧАО "Райагрохим" из железнодорожной цистерны испарился безводный аммиак, спасатели пытаются осадить облака аммиака водой.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Детали: 29 ноября в 09:05 вблизи г. Немиров на территории ЧАО "Райагрохим" из железнодорожной цистерны из-под горловины произошло испарение безводного аммиака.
По состоянию на 11:00 подразделения ГСЧС проводят осаждение облака аммиака распыленными струями воды.
Жертв и пострадавших нет.
Отделение радиационной, химической и биологической защиты устанавливает причины утечки.
Ожидается прибытие автоцистерны для перекачки.
От ГСЧС привлечены 25 человек и 6 единиц техники.