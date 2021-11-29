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В Винницкой области произошла утечка аммиака

Понедельник, 29 ноября 2021, 10:35
В Винницкой области произошла утечка аммиака
Фото dsns.gov.ua

Неподалеку от города Немиров в Винницкой области на территории ЧАО "Райагрохим" из железнодорожной цистерны испарился безводный аммиак, спасатели пытаются осадить облака аммиака водой.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: 29 ноября в 09:05 вблизи г. Немиров на территории ЧАО "Райагрохим" из железнодорожной цистерны из-под горловины произошло испарение безводного аммиака.

По состоянию на 11:00 подразделения ГСЧС проводят осаждение облака аммиака распыленными струями воды.

Жертв и пострадавших нет.

Отделение радиационной, химической и биологической защиты устанавливает причины утечки.

Ожидается прибытие автоцистерны для перекачки.

От ГСЧС привлечены 25 человек и 6 единиц техники.

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