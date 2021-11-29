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Посли G7 закликали уникнути ситуації відсутності директора у НАБУ

Понеділок, 29 листопада 2021, 11:21
Посли G7 закликали уникнути ситуації відсутності директора у НАБУ
Фото НАБУ з Facebook

Посли країн Групи семи виступили за прозорий і конкурентний відбір нового директора Національного антикорупційного бюро і закликали уникнути ситуації з відсутністю директора.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як зазначається, посли зустрілися з директором НАБУ Артемом Ситником, щоб обговорити прогрес бюро у боротьбі з корупцією в Україні.

"Посли підтвердили свою стійку відданість підтримці незалежності НАБУ та інших антикорупційних інституцій України", – йдеться у Twitter послів.

"Посли підкреслили, що процес відбору нового директора на посаду має бути прозорим, конкурентним і проводитися в такі часові рамки, щоб уникнути ситуації з відсутністю директора. Затримка з обранням нового Спеціального антикорупційного прокурора не повинна повторюватися", – зазначено у повідомленні.

Посли G7 20 жовтня привітали ухвалення Радою закону "Про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України".

Теми: G7НАБУ
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