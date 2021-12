Посли G7 закликали уникнути ситуації відсутності директора у НАБУ

Посли країн Групи семи виступили за прозорий і конкурентний відбір нового директора Національного антикорупційного бюро і закликали уникнути ситуації з відсутністю директора.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як зазначається, посли зустрілися з директором НАБУ Артемом Ситником, щоб обговорити прогрес бюро у боротьбі з корупцією в Україні.

"Посли підтвердили свою стійку відданість підтримці незалежності НАБУ та інших антикорупційних інституцій України", – йдеться у Twitter послів.

"Посли підкреслили, що процес відбору нового директора на посаду має бути прозорим, конкурентним і проводитися в такі часові рамки, щоб уникнути ситуації з відсутністю директора. Затримка з обранням нового Спеціального антикорупційного прокурора не повинна повторюватися", – зазначено у повідомленні.

G7 Ambassadors met @nab_ukr director Sytnyk to discuss NABU’s progress in fighting corruption in 🇺🇦. Ambassadors reiterated their strong commitment to supporting the independence of NABU and Ukraine’s other anti-corruption institutions. 1/2