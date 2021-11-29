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Послы G7 призвали избежать ситуации отсутствия директора НАБУ

Понедельник, 29 ноября 2021, 11:21
Послы G7 призвали избежать ситуации отсутствия директора НАБУ
Фото НАБУ c Facebook

Послы стран Группы семи выступили за прозрачный и конкурентный отбор нового директора Национального антикоррупционного бюро и призвали избежать ситуации с отсутствием директора.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, послы встретились с директором НАБУ Артемом Сытником, чтобы обсудить прогресс бюро в борьбе с коррупцией в Украине.

"Послы подтвердили свою стойкую приверженность поддержке независимости НАБУ и других антикоррупционных институтов Украины", – говорится в Twitter послов.

"Послы подчеркнули, что процесс отбора нового директора на должность должен быть прозрачным, конкурентным и проводиться в такие временные рамки во избежание ситуации с отсутствием директора. Задержка с избранием нового Специального антикоррупционного прокурора не должна повторяться", – говорится в сообщении.

Послы G7 20 октября приветствовали принятие Верховной радой закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины".

Темы: G7НАБУ
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