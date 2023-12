Послы G7 призвали избежать ситуации отсутствия директора НАБУ

Послы стран Группы семи выступили за прозрачный и конкурентный отбор нового директора Национального антикоррупционного бюро и призвали избежать ситуации с отсутствием директора.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, послы встретились с директором НАБУ Артемом Сытником, чтобы обсудить прогресс бюро в борьбе с коррупцией в Украине.

"Послы подтвердили свою стойкую приверженность поддержке независимости НАБУ и других антикоррупционных институтов Украины", – говорится в Twitter послов.

"Послы подчеркнули, что процесс отбора нового директора на должность должен быть прозрачным, конкурентным и проводиться в такие временные рамки во избежание ситуации с отсутствием директора. Задержка с избранием нового Специального антикоррупционного прокурора не должна повторяться", – говорится в сообщении.

G7 Ambassadors met @nab_ukr director Sytnyk to discuss NABU’s progress in fighting corruption in 🇺🇦. Ambassadors reiterated their strong commitment to supporting the independence of NABU and Ukraine’s other anti-corruption institutions. 1/2