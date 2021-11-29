В аеропорту Одеси перевірили інформацію про загрозу вибуху
Понеділок, 29 листопада 2021, 11:29
Поліцейські перевіряють інформацію про загрозу вибуху у Міжнародному аеропорті "Одеса"
Джерело: поліція Одеської області
Деталі: З метою перевірки вказаної інформації на місце скеровані слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, спеціалісти-вибухотехніки та кінологи.
З аеропорту евакуювали 623 особи.
Станом на 12:50 правоохоронці оглянули територію, жодних вибухових речовин чи пристроїв не виявлено.
УП, оновлено