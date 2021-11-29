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В аеропорту Одеси перевірили інформацію про загрозу вибуху

Понеділок, 29 листопада 2021, 12:29
Фото Одеького аеропорту odesa.aero

Поліцейські перевіряють інформацію про загрозу вибуху у Міжнародному аеропорті "Одеса"

Джерело: поліція Одеської області

Деталі: З метою перевірки вказаної інформації на місце скеровані слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, спеціалісти-вибухотехніки та кінологи.

З аеропорту евакуювали 623 особи. 

Станом на 12:50 правоохоронці оглянули територію, жодних вибухових речовин чи пристроїв не виявлено.

УП, оновлено
Теми: аеропортОдесаполіція


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