В аэропорту Одессы проверили информацию об угрозе взрыва
Понедельник, 29 ноября 2021, 12:29
Полицейские проверяют информацию об угрозе взрыва в Международном аэропорту "Одесса"
Источник: полиция Одесской области
Детали: Для проверки указанной информации на место направлены следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи.
Из аэропорта эвакуировали 623 человека.
По состоянию на 12:50 полиция осмотрела территорию, никаких взрывчатых веществ или устройств не обнаружено.
УП, обновлено