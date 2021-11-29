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В аэропорту Одессы проверили информацию об угрозе взрыва

Понедельник, 29 ноября 2021, 11:29
В аэропорту Одессы проверили информацию об угрозе взрыва
Фото Одесского аэропорта odesa.aero

Полицейские проверяют информацию об угрозе взрыва в Международном аэропорту "Одесса"

Источник: полиция Одесской области

Детали: Для проверки указанной информации на место направлены следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи.

Из аэропорта эвакуировали 623 человека.

По состоянию на 12:50 полиция осмотрела территорию, никаких взрывчатых веществ или устройств не обнаружено.

УП, обновлено

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Темы: аэропортОдессаполиция
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