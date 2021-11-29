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В Днепре повалили Ханукию в центре города: открыто дело

Понедельник, 29 ноября 2021, 11:33
В Днепре повалили Ханукию в центре города: открыто дело
скрин-шот

Полиция Днепра возбудила уголовное производство по факту хулиганских действий на центральной площади города.

Источник: Днепровское районное управление полиции

Детали: 29 ноября около 5:55 на Европейской площади в Шевченковском районе города неизвестные свалили ханукальный светильник и скрылись с места происшествия

Следственные отделения полиции №7 открыли уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие, принимаются меры по установлению и розыску причастных лиц.

Справка: Ханука еврейский восьмидневный зимний праздник. В 2021 году приходится на 28 ноября – 6 декабря.

Украинская правда
Темы: Днепрполиция
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