Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Днепре повалили Ханукию в центре города: открыто дело

Понедельник, 29 ноября 2021, 12:33
скрин-шот

Полиция Днепра возбудила уголовное производство по факту хулиганских действий на центральной площади города.

Источник: Днепровское районное управление полиции

Детали: 29 ноября около 5:55 на Европейской площади в Шевченковском районе города неизвестные свалили ханукальный светильник и скрылись с места происшествия

Следственные отделения полиции №7 открыли уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие, принимаются меры по установлению и розыску причастных лиц.

Справка: Ханука еврейский восьмидневный зимний праздник. В 2021 году приходится на 28 ноября – 6 декабря.

Украинская правда
Темы: Днепрполиция
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоЖурналисты удалили расследование о Киве: ошиблись с фото

СБУ отреагировала на заявление ФСБ РФ о "задержании украинских агентов"

Зеленский внес ряд законопроектов относительно гражданства

видео"Готовили теракт и шпионили": ФСБ заявила, что поймала трех "агентов украинских спецслужб"

13 областей и Киев теряют признаки "красной" зоны

Covid унес жизни 87 тысяч украинцев, за последние сутки умерли 525 человек

Все новости...
Днепр
За 49 млн долларов: Укрпочта решила построить сортировочный комплекс в Днепре
Смертельный пожар в Днепре: суд избрал подозреваемой меру пресечения
Смертельный пожар в доме престарелых: задержали вторую подозреваемую
Последние новости
12:40
Глава Пентагона, говоря о РФ, пообещал не допустить "вторжения СССР в Украину"
12:27
"Слуги" планируют работать допоздна из-за рассмотрений госбюджетов
12:21
Россия провоцирует Украину военным и дипломатическим путем – Кулеба
12:19
Шахтерам, бастовавшим под землей, пообещали покрыть зарплатные долги
12:18
Пограничники: "оружие из Украины" стало параноидальной темой для Лукашенко
12:05
Во Франции подтвердили первый случай штамма "Омикрон"
11:40
Заместитель главы МИД Егор Божок подал заявление об отставке
11:36
видеоЖурналисты удалили расследование о Киве: ошиблись с фото
11:35
ЦПК: Татаров готовит фальсификацию конкурса на руководителя САП
11:32
Боевик, пытавшийся взорвать электроподстанцию на Донбассе, приговорен к 12 годам
Все новости...