Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Листопад завершиться холодом і місцями дощем зі снігом

Понеділок, 29 листопада 2021, 13:12
Фото pixabay.com

В останній день листопада в Україні очікується холодна погода, вночі та вранці місцями дощ та мокрий сніг.

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook

Пряма мова Діденко: "Листопад в Україні завершиться холодною погодою – температура повітря буде низькою повсюди. Протягом дня завтра очікується від 2 морозу до 4 градусів тепла. Трохи вище, традиційно, у південній частині, +4+9, в Криму до +10 градусів".

Деталі: Суттєвих опадів у вівторок не передбачається – лише вночі та вранці можливі дощ та мокрий сніг на Заході, Півночі й у східних областях.

Синоптик прогнозує рвучкий західний вітер.

У Києві завершення листопада буде вітряним та холодним, вдень не вище +2, +3 градусів, без опадів.

Невелике потепління, за прогнозом синоптика, прийде у четвер-п'ятницю.

Українська правда
Теми: погода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Тисяча Зеленського" зватиметься "єПідтримка" і на неї можна буде накупити книг

Путін та Лукашенко готуються до військових навчань на кордоні з Україною

Рада ухвалила Бюджет-2022

відеоЖурналісти видалили розслідування про Киву: помилилися з фото

СБУ відреагувала на заяву ФСБ РФ про "затримання українських агентів"

Зеленський вніс низку законопроєктів стосовно громадянства

Усі новини...
погода
Україну накриють дощі та мокрий сніг
У Британії вирує шторм з дощами та снігопадами, є загиблі
Синоптики попереджають киян про сильний туман
Останні новини
14:29
В ОГП пояснили, чому з сайту "зник" анонс засідання комісії з обрання глави САП
14:20
Колишній канцлер Австрії Курц йде з політики на тлі корупційного розслідування
14:13
Лавров заявив про готовність РФ до відкриття каналу діалогу зі США щодо України
14:00
Держсекретар США звернувся до РФ у зв’язку з нарощуванням сил біля кордону України
13:58
Марченко назвав ризики, які вплинули на зміни до бюджету на 2022 рік
13:51
Зеленський хоче, щоб чиновники декларували подвійне громадянство
13:50
Сніг і хуртовини: на захід України насувається негода
13:33
Рада продовжила особливий статус Донбасу ще на рік
13:25
"Тисяча Зеленського" зватиметься "єПідтримка" і на неї можна буде накупити книг
13:16
Осінь-2021 у Києві виявилась однією з найсухіших
Усі новини...