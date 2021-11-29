Листопад завершиться холодом і місцями дощем зі снігом

В останній день листопада в Україні очікується холодна погода, вночі та вранці місцями дощ та мокрий сніг.

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook

Пряма мова Діденко: "Листопад в Україні завершиться холодною погодою – температура повітря буде низькою повсюди. Протягом дня завтра очікується від 2 морозу до 4 градусів тепла. Трохи вище, традиційно, у південній частині, +4+9, в Криму до +10 градусів".

Деталі: Суттєвих опадів у вівторок не передбачається – лише вночі та вранці можливі дощ та мокрий сніг на Заході, Півночі й у східних областях.

Синоптик прогнозує рвучкий західний вітер.

У Києві завершення листопада буде вітряним та холодним, вдень не вище +2, +3 градусів, без опадів.

Невелике потепління, за прогнозом синоптика, прийде у четвер-п'ятницю.