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Ноябрь завершится холодом и местами дождем со снегом

Понедельник, 29 ноября 2021, 13:12
Фото pixabay.com

В последний день ноября в Украине ожидается холодная погода, ночью и утром местами дождь и мокрый снег.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь Диденко: "Ноябрь в Украине завершится холодной погодой – температура воздуха будет низкой повсюду. В течение дня завтра ожидается от 2 мороза до 4 градусов тепла. Несколько выше, традиционно, в южной части, +4+9, в Крыму до +10 градусов".

Детали: Существенных осадков во вторник не предвидится – лишь ночью и утром возможны дождь и мокрый снег на Западе, Севере и в восточных областях.

Синоптик прогнозирует порывистый западный ветер.

В Киеве завершение ноября будет ветреным и холодным, днем ​​не выше +2,+3 градусов, без осадков.

Небольшое потепление, по прогнозу синоптика, придет в четверг-пятницу.

Украинская правда
Темы: погода
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