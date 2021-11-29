Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Під Києвом накрили підпільний цех з підробки ковід-сертифікатів

Понеділок, 29 листопада 2021, 13:28
Під Києвом накрили підпільний цех з підробки ковід-сертифікатів
Фейкові ковід-сертіфікати, фото поліції

Поліція Київщини викрила підпільний центр з виготовлення фейкових Сovid-сертифікатів та державних документів.

Джерело: обласна поліція у Facebook

Деталі: За даними поліції, 50-річна мешканка села Софіївська Борщагівка, що під Києвом, спільно із 46-ти та 53-річним киянами організувала фірму, яка здійснювала підробки документів для усунення перешкод під час перетину державного кордону України. До установи звертались як громадяни України, так й іноземці.

Шахраї вносили неправдиві відомості до електронних систем Міністерства цифрової трансформації України. Вартість послуги складала 250 доларів.

Викрили незаконну діяльність фірми працівники управління міграційної поліції Київщини.

В офісі та за місцями проживання фігурантів правоохоронці провели 5 обшуків та вилучили наступне:

  • 420 кліше печаток різних підприємств, установ та організацій;
  • більше 2 тисяч незаповнених бланків підприємств, установ та організацій;
  • 25 підроблених свідоцтв про ковід-вакцинацію;
  • підроблені посвідки на тимчасове проживання іноземців;
  • обладнання для виготовлення підроблених документів;
  • зброю.
 

За даним фактом відкриті кримінальні провадження за статтями "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" та "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків".

За скоєне фігурантам загрожує від 7 до 9 років в'язниці.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Київвакцинаціякриміналкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Київ
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Останні новини
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: