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Під Києвом накрили підпільний цех з підробки ковід-сертифікатів

Понеділок, 29 листопада 2021, 14:28
Фейкові ковід-сертіфікати, фото поліції

Поліція Київщини викрила підпільний центр з виготовлення фейкових Сovid-сертифікатів та державних документів.

Джерело: обласна поліція у Facebook

Деталі: За даними поліції, 50-річна мешканка села Софіївська Борщагівка, що під Києвом, спільно із 46-ти та 53-річним киянами організувала фірму, яка здійснювала підробки документів для усунення перешкод під час перетину державного кордону України. До установи звертались як громадяни України, так й іноземці.

Шахраї вносили неправдиві відомості до електронних систем Міністерства цифрової трансформації України. Вартість послуги складала 250 доларів.

Викрили незаконну діяльність фірми працівники управління міграційної поліції Київщини.

В офісі та за місцями проживання фігурантів правоохоронці провели 5 обшуків та вилучили наступне:

  • 420 кліше печаток різних підприємств, установ та організацій;
  • більше 2 тисяч незаповнених бланків підприємств, установ та організацій;
  • 25 підроблених свідоцтв про ковід-вакцинацію;
  • підроблені посвідки на тимчасове проживання іноземців;
  • обладнання для виготовлення підроблених документів;
  • зброю.
 

За даним фактом відкриті кримінальні провадження за статтями "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" та "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків".

За скоєне фігурантам загрожує від 7 до 9 років в'язниці.

Українська правда
Теми: Київвакцинаціякриміналкоронавірус


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