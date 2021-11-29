Під Києвом накрили підпільний цех з підробки ковід-сертифікатів

Поліція Київщини викрила підпільний центр з виготовлення фейкових Сovid-сертифікатів та державних документів.

Джерело: обласна поліція у Facebook

Деталі: За даними поліції, 50-річна мешканка села Софіївська Борщагівка, що під Києвом, спільно із 46-ти та 53-річним киянами організувала фірму, яка здійснювала підробки документів для усунення перешкод під час перетину державного кордону України. До установи звертались як громадяни України, так й іноземці.

Шахраї вносили неправдиві відомості до електронних систем Міністерства цифрової трансформації України. Вартість послуги складала 250 доларів.

Викрили незаконну діяльність фірми працівники управління міграційної поліції Київщини.

В офісі та за місцями проживання фігурантів правоохоронці провели 5 обшуків та вилучили наступне:

420 кліше печаток різних підприємств, установ та організацій;

більше 2 тисяч незаповнених бланків підприємств, установ та організацій;

25 підроблених свідоцтв про ковід-вакцинацію;

підроблені посвідки на тимчасове проживання іноземців;

обладнання для виготовлення підроблених документів;

зброю.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження за статтями "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" та "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків".

За скоєне фігурантам загрожує від 7 до 9 років в'язниці.