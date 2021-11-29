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Под Киевом накрыли подпольный цех по подделке ковид-сертификатов

Понедельник, 29 ноября 2021, 14:28
Фейковые ковид-сертификаты, фото полиции

Полиция Киевщины разоблачила подпольный центр по изготовлению фейковых Соvid-сертификатов и других государственных документов.

Источник: областная полиция в Facebook

Детали: По данным полиции, 50-летняя жительница села Софиевская Борщаговка, что под Киевом, вместе с 46-ти и 53-летним киевлянами организовала фирму, которая осуществляла подделку документов для устранения препятствий во время пересечения государственной границы Украины. В учреждение обращались как граждане Украины, так и иностранцы.

Мошенники вносили ложные сведения в электронные системы Министерства цифровой трансформации Украины. Стоимость услуги составляла 250 долларов.

Разоблачили незаконную деятельность фирмы работники управления миграционной полиции Киевщины.

В офисе и местах проживания фигурантов правоохранители провели 5 обысков и изъяли следующее:

  • 420 клише печатей разных предприятий, учреждений и организаций;
  • более 2 тысяч незаполненных бланков предприятий, учреждений и организаций;
  • 25 поддельных свидетельств о ковид-вакцинации;
  • поддельные виды на временное проживание иностранцев;
  • оборудование для изготовления поддельных документов;
  • оружие.
 

По данному факту открыты уголовные производства по статьям "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" и "Подделка документов, печатей, штампов и бланков".

За совершенное фигурантам грозит от 7 до 9 лет тюрьмы.

Украинская правда
Темы: Киеввакцинациякриминалкоронавирус
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