Под Киевом накрыли подпольный цех по подделке ковид-сертификатов

Полиция Киевщины разоблачила подпольный центр по изготовлению фейковых Соvid-сертификатов и других государственных документов.

Источник: областная полиция в Facebook

Детали: По данным полиции, 50-летняя жительница села Софиевская Борщаговка, что под Киевом, вместе с 46-ти и 53-летним киевлянами организовала фирму, которая осуществляла подделку документов для устранения препятствий во время пересечения государственной границы Украины. В учреждение обращались как граждане Украины, так и иностранцы.

Мошенники вносили ложные сведения в электронные системы Министерства цифровой трансформации Украины. Стоимость услуги составляла 250 долларов.

Разоблачили незаконную деятельность фирмы работники управления миграционной полиции Киевщины.

В офисе и местах проживания фигурантов правоохранители провели 5 обысков и изъяли следующее:

420 клише печатей разных предприятий, учреждений и организаций;

более 2 тысяч незаполненных бланков предприятий, учреждений и организаций;

25 поддельных свидетельств о ковид-вакцинации;

поддельные виды на временное проживание иностранцев;

оборудование для изготовления поддельных документов;

оружие.

По данному факту открыты уголовные производства по статьям "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" и "Подделка документов, печатей, штампов и бланков".

За совершенное фигурантам грозит от 7 до 9 лет тюрьмы.