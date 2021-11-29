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Патрульний застрелився у відділку в Ковелі

Понеділок, 29 листопада 2021, 15:23
фото: патрульна поліція

28-річний поліцейський застрелився у відділі патрульної поліції у Ковелі на Волині.

Джерело: речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук та прессекретарка Львівського управління ДБР Тетяна Муравель в коментарі УП

Деталі: Бузулук повідомила, що патрульний застрелився, проте вона не може надати подробиць справи, оскільки нею займається ДБР.

Наразі слідчі Бюро оглядають місце події, опитують свідків.

Муравель розповіла УП, що подія сталася близько 12:00 у приміщенні патрульної поліції, чоловік був при виконанні службових обов'язків.

Наразі розглядається основна версія – самогубство.

За даними джерел Української правди, загиблого звати Владислав Корнелюк.

Роман Петренко, УП
Теми: Волинська областьполіціяДБР


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