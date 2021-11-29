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Патрульный застрелился в участке в Ковеле

Понедельник, 29 ноября 2021, 15:23
фото: патрульна поліція

28-летний полицейский застрелился в отделе патрульной полиции в Ковеле Волыни.

Источник: спикер Нацполиции Волыни Ольга Бузулук и пресс-секретарь Львовского управления ДБР Татьяна Муравель в комментарии УП

Детали: Бузулук сообщила, что патрульный застрелился, однако она не может предоставить подробности дела, поскольку им занимается ДБР.

Следователи Бюро осматривают место происшествия, опрашивают свидетелей.

Муравель рассказала УП, что событие произошло около 12:00, патрульный был при исполнении служебных обязанностей.

В настоящее время рассматривается основная версия – самоубийство.

По данным источников Украинской правды, погибшего зовут Владислав Корнелюк.

Роман Петренко, УП
Темы: Волынская областьполицияГБР
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