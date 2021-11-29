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Суд дав добро на заочне розслідування справи "президента одеської народної республіки"

Понеділок, 29 листопада 2021, 14:24
Суд дав добро на заочне розслідування справи президента одеської народної республіки
фото: "Думская"

Приморський районний суд Одеси дав дозвіл на проведення заочного досудового розслідування щодо Валерія Каурова, який навесні 2014 року втік до Москви, проголосив там створення "одеської народної республіки" та оголосив себе її "народним президентом".

Джерело: "Думская"

Деталі: Видання зазначає, що у розшук голову так званого "Союзу православних громадян України" Каурова оголосили ще тоді за підозрою в зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України, проте заочне розслідування його справи вирішили розпочати лише зараз. Суд задовольнив клопотання слідчого СБУ.

За даними СБУ, Кауров мешкає у російській столиці і періодично навідується на територію тимчасово окупованого Криму, пише "Думская".

Як встановила хакерська група "Кіберальянс", яка зламала електронне листування Кирила Фролова - керівника "Асоціації православних експертів" Російської православної церкви Московського патріархату, з російською стороною Кауров почав контактувати задовго до війни ще в 2004 році.

Зокрема, він отримував церковними каналами гроші на масові проросійські акції, які відбувалися в Одесі —"Я говорю по-русски" (2006 рік) та "Георгиевская лента" (2007 рік).

"Українська правда" у Threads

Теми: Одесасепаратизмсуд
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