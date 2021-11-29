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Суд дал добро на заочное расследование дела беглого "президента одесской народной республики"

Понедельник, 29 ноября 2021, 15:24
фото: "Думская"

Приморский районный суд Одессы дал разрешение на проведение заочного досудебного расследования в отношении Валерия Каурова, который весной 2014 года сбежал в Москву, провозгласил там создание "одесской народной республики" и объявил себя ее "народным президентом".

Источник: "Думская"

Детали: Издание отмечает, что в розыск главу так называемого "Союза православных граждан Украины" Каурова объявили еще тогда по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, однако заочное расследование его дела решили начать только сейчас. Суд удовлетворил ходатайство следователя СБУ. 

По данным СБУ, Кауров проживает в российской столице и периодически наведывается на территорию временно оккупированного Крыма, пишет "Думская".

Как установила хакерская группа "Киберальянс", взломавшая электронную переписку Кирилла Фролова — руководителя "Ассоциации православных экспертов" Русской православной церкви Московского патриархата, с российской стороной Кауров начал контактировать задолго до войны, еще в 2004 году.

В частности, он получал по церковным каналам деньги на массовые пророссийские акции, которые происходили в Одессе — "Я говорю по-русски" (2006 год) и "Георгиевская лента" (2007 год).

Темы: Одессасепаратизмсуд
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