Киян попереджають про сильний вітер – перший рівень небезпеки
Понеділок, 29 листопада 2021, 15:43
Київська адміністрація попереджає столичних мешканців про сильний вітер 30 листопада і закликає бути обережними на вулиці.
Джерело: КМДА з посиланням на Укргідрометцентр
Дослівно КМДА: "30 листопада в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с – I рівень небезпечності, жовтий".
Деталі: Під час сильного вітру мешканцям столиці радять дотримуватись таких рекомендацій:
- усі вікна будинків щільно закрити;
- на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Українська правда