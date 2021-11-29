Киян попереджають про сильний вітер – перший рівень небезпеки

Київська адміністрація попереджає столичних мешканців про сильний вітер 30 листопада і закликає бути обережними на вулиці.

Джерело: КМДА з посиланням на Укргідрометцентр

Дослівно КМДА: "30 листопада в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с – I рівень небезпечності, жовтий".

Деталі: Під час сильного вітру мешканцям столиці радять дотримуватись таких рекомендацій: