Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Киян попереджають про сильний вітер – перший рівень небезпеки

Понеділок, 29 листопада 2021, 15:43
Фото AFP via Getty Images

Київська адміністрація попереджає столичних мешканців про сильний вітер 30 листопада і закликає бути обережними на вулиці.

Джерело: КМДА з посиланням на Укргідрометцентр

Дослівно КМДА: "30 листопада в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с – I рівень небезпечності, жовтий".

Деталі: Під час сильного вітру мешканцям столиці радять дотримуватись таких рекомендацій:

  • усі вікна будинків щільно закрити;
  • на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Українська правда
Теми: погодаКиїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Лавров заявив про готовність РФ до відкриття каналу діалогу зі США щодо України

Зеленський хоче, щоб чиновники декларували подвійне громадянство

"Тисяча Зеленського" зватиметься "єПідтримка" і на неї можна буде накупити книг

Путін та Лукашенко готуються до військових навчань на кордоні з Україною

Рада ухвалила Бюджет-2022

відеоЖурналісти видалили розслідування про Киву: помилилися з фото

Усі новини...
погода
Листопад завершиться холодом і місцями дощем зі снігом
Україну накриють дощі та мокрий сніг
У Британії вирує шторм з дощами та снігопадами, є загиблі
Останні новини
15:20
Кличко хоче роздати медикам премії у грудні
15:09
Facebook повертає рекламу криптовалют
15:06
таблицяМайже половина українців не підтримують ідею подвійного громадянства
15:01
ЄС надасть Україні 31 млн євро на зміцнення обороноздатності
14:56
Лукашенко: Ми з Путіним рідні брати
14:42
відеоРадуцький про "Омікрон": Україна від нього нікуди не подінеться
14:35
Росія запропонує новий пакт про європейську безпеку, щоб стримати розширення НАТО - Лавров
14:35
Вчені визначили ймовірну причину утворення тромбів після вакцинації AstraZeneca
14:31
фото На Донеччині стався вибух у багатоповерхівці: є постраждалий
14:29
В ОГП пояснили, чому з сайту "зник" анонс засідання комісії з обрання глави САП
Усі новини...