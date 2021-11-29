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Киян попереджають про сильний вітер – перший рівень небезпеки

Понеділок, 29 листопада 2021, 14:43
Киян попереджають про сильний вітер – перший рівень небезпеки
Фото AFP via Getty Images

Київська адміністрація попереджає столичних мешканців про сильний вітер 30 листопада і закликає бути обережними на вулиці.

Джерело: КМДА з посиланням на Укргідрометцентр

Дослівно КМДА: "30 листопада в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с – I рівень небезпечності, жовтий".

Деталі: Під час сильного вітру мешканцям столиці радять дотримуватись таких рекомендацій:

  • усі вікна будинків щільно закрити;
  • на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Українська правда

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Теми: погодаКиїв
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