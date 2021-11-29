Киевлян предупреждают о сильном ветре – первый уровень опасности
Понедельник, 29 ноября 2021, 15:43
Киевская администрация предупреждает столичных жителей о сильном ветре 30 ноября и призывает быть осторожными на улице.
Источник: КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр
Дословно КГГА: "30 ноября в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с – I уровень опасности, желтый".
Детали: Во время сильного ветра жителям столицы советуют придерживаться следующих рекомендаций:
- все окна домов плотно закрыть;
- на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- при сильном ветре спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии;
- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Украинская правда