Киевлян предупреждают о сильном ветре – первый уровень опасности

Киевская администрация предупреждает столичных жителей о сильном ветре 30 ноября и призывает быть осторожными на улице.

Источник: КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр

Дословно КГГА: "30 ноября в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с – I уровень опасности, желтый".

Детали: Во время сильного ветра жителям столицы советуют придерживаться следующих рекомендаций: