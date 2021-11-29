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Киевлян предупреждают о сильном ветре – первый уровень опасности

Понедельник, 29 ноября 2021, 14:43
Киевлян предупреждают о сильном ветре – первый уровень опасности
Фото AFP via Getty Images

Киевская администрация предупреждает столичных жителей о сильном ветре 30 ноября и призывает быть осторожными на улице.

Источник: КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр

Дословно КГГА: "30 ноября в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с – I уровень опасности, желтый".

Детали: Во время сильного ветра жителям столицы советуют придерживаться следующих рекомендаций:

  • все окна домов плотно закрыть;
  • на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • при сильном ветре спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии;
  • избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Украинская правда

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Темы: погодаКиев
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