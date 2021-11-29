Парламент Швеції повторно обрав прем'єрку, яка пішла у відставку в перший день роботи

Парламент Швеції переобрав лідерку соціал-демократів Магдалену Андерссон на посаду прем’єр-міністра, послабивши політичні потрясіння, викликані її відставкою минулого тижня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє SVT.

54-річна Магдалена Андерссон сформує однопартійний уряд після того, як у понеділок депутати затвердили її кандидатуру з перевагою в два голоси.

Ставши першою жінкою-прем’єр-міністром Швеції минулої середи, Андерссон пішла у відставку того ж дня, коли її молодший партнер в уряді покинув кабінет через поразку в голосуванні щодо бюджету.

Шведський парламент тоді проголосував за опозиційний бюджет, співавтором якого виступили антиімміграційні шведські демократи.

Магдалена Андерссон стане першим партійним лідером за 15 років, яка очолить однопартійний уряд винятково у складі соціал-демократів.

У соціал-демократів - 100 місць у 349-місному парламенті Швеції.

Будучи головою однопартійного уряду, Андерссон тепер намагатиметься укладати угоди щодо окремих питань з різними союзниками, включаючи "Зелених", "Лівих" та центристів, які підтримали її як прем’єр-міністра, а не намагатиметься узгодити широкі стратегії з цими партіями, як це намагався зробити її попередник і колега по партії Стефан Льовен.