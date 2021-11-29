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Парламент Швеции повторно избрал ушедшую в отставку в первый день работы премьера

Понедельник, 29 ноября 2021, 15:17
Парламент Швеции повторно избрал ушедшую в отставку в первый день работы премьера
Магдалена Андерссон, Фото AFP via Getty Images

Парламент Швеции переизбрал лидера социал-демократов Магдалену Андерссон на должность премьер-министра, ослабив политические потрясения, вызванные ее отставкой на прошлой неделе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает SVT.

54-летняя Магдалена Андерссон сформирует однопартийное правительство после того, как в понедельник депутаты утвердили ее кандидатуру с преимуществом в два голоса.

Став первой женщиной-премьер-министром Швеции в прошлую среду, Андерссон ушла в отставку в тот же день, когда ее младший партнер в правительстве покинул кабинет из-за поражения в голосовании по бюджету.

Шведский парламент тогда проголосовал за оппозиционный бюджет, соавтором которого выступили антииммиграционные шведские демократы.

Магдалена Андерссон станет первым партийным лидером за 15 лет, которая возглавит однопартийное правительство исключительно в составе социал-демократов.

У социал-демократов – 100 мест в 349-местном парламенте Швеции.

Будучи главой однопартийного правительства, Андерссон теперь будет пытаться заключать соглашения по отдельным вопросам с разными союзниками, включая "Зеленых", "Левых" и центристов, поддержавших ее как премьер-министра, а не пытаться согласовать широкие стратегии с этими партиями, как это пытался сделать ее предшественник и коллега по партии Стефан Левен.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Швеция
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