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Росія відправила свої диверсійні та саперні підрозділи на Донбас – ГУР

Понеділок, 29 листопада 2021, 16:47
фото: міноборони росії

Військова розвідка повідомляє, що на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях прибула ще одна група кадрових російських військовослужбовців для посилення розвідувально-диверсійних та саперних підрозділів.

Джерело: Міноборони

Деталі: РФ продовжує направляти кадрових російських офіцерів та військовослужбовців контрактної служби для виконання завдань у складі російських окупаційних військ.

За словами розвідників, минулого тижня на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях прибула чергова група кадрових російських військовослужбовців для посилення розвідувально-диверсійних та саперних підрозділів.

Разом з тим, зазначається, що під час мінування місцевості гинуть самі окупанти.

Такі випадки російські пропагандисти намагаються приховати і використати загибель військових на своїх власних мінах для дискредитації Об’єднаних сил.

Українська правда
Теми: ДонбасвійнаРосія


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