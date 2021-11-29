Россия отправила свои диверсионные и саперные подразделения на Донбасс – ГУР

Военная разведка сообщает, что на временно оккупированную территорию в Донецкую и Луганскую области прибыла еще одна группа кадровых российских военнослужащих для усиления разведывательно-диверсионных и саперных подразделений.

Источник: Минобороны

Детали: РФ продолжает направлять кадровых российских офицеров и военнослужащих контрактной службы для выполнения задач в составе российских оккупационных войск.

По словам разведчиков, на прошлой неделе на временно оккупированную территорию в Донецкую и Луганскую области прибыла очередная группа кадровых российских военнослужащих для усиления разведывательно-диверсионных и саперных подразделений.

Вместе с тем отмечается, что во время минирования местности гибнут сами оккупанты.

Такие случаи российские пропагандисты пытаются скрыть и использовать гибель военных на своих минах для дискредитации Объединенных сил.