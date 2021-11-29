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Рятувальник застрелив поліцейського на полюванні – розбирається ДБР

Понеділок, 29 листопада 2021, 16:52
ілюстративне фото Unsplash

Правоохоронці встановлюють обставини смертельного інциденту на полюванні: рятувальник застрелив поліцейського.

Джерело: поліція та прокуратура Чернігівщини

Деталі: Близько 4-ї ранку 29 листопада помер у лікарні 37-річний інспектор Чернігівського відділу реагування патрульної поліції, який напередодні зазнав вогнепального поранення в голову.

На момент інциденту поліцейський перебував поза службою в цивільному одязі. На полювання поблизу села Травневе Городнянської територіальної громади він поїхав із трьома товаришами.

За попередньою інформацією, 39-річний мисливець (начальник одного з  районних управлінь ДСНС в Чернігівській області) здійснив постріл з рушниці в бік тварини та випадково влучив у поліцейського.

Державне бюро розслідувань з’ясовує обставини події у рамках провадження за статтею 119 Кримінального кодексу (вбивство через необережність), що карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Хід розслідування контролює обласна прокуратура.

Українська правда
Теми: Чернігівська область


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