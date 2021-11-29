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Спасатель застрелил полицейского на охоте – разбирается ГБР

Понедельник, 29 ноября 2021, 15:52
Спасатель застрелил полицейского на охоте – разбирается ГБР
иллюстративное фото Unsplash

Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного инцидента на охоте: спасатель застрелил полицейского.

Источник: полиция и прокуратура Черниговщины

Детали: Около 4 утра 29 ноября скончался в больнице 37-летний инспектор Черниговского отдела реагирования патрульной полиции, который накануне получил огнестрельное ранение в голову.

На момент инцидента полицейский находился вне службы в гражданской одежде. На охоту вблизи села Травневе Городнянской территориальной громады он уехал с тремя товарищами.

По предварительной информации, 39-летний охотник (начальник одного из районных управлений ГСЧС в Черниговской области) произвел выстрел из ружья в сторону животного и случайно попал в полицейского.

Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства происшествия в рамках производства по статье 119 Уголовного кодекса (убийство по неосторожности), которое карается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Ход расследования контролирует областная прокуратура.

Украинская правда
Темы: Черниговская область
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