Кулеба розповів про найгірший сценарій російського вторгнення

Росія розглядає можливість нового вторгнення в Україну, щоб кардинально змінити баланс сил в регіоні.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу із журналістами, повідомляє "Європейська правда".

"У найгіршому сценарії Росія може спробувати підірвати архітектуру безпеки, яка склалася в період після холодної війни в Європі та перекроїти кордони силою, як це вже було у 2008 в Грузії і у 2014, коли вона окупувала Крим та почала війну на Донбасі", - сказав Кулеба.

За його словами, Путін зараз розглядає таку можливість через те, що ключові європейські союзники України - Франція та Німеччина - сфокусовані на внутрішніх справах. У Німеччині недавно були вибори, а у Франції вони будуть незабаром.

"Російський політичний інфраструктурний проєкт "Північний потік-2" на стадії сертифікації. Владімір Путін вважає, що зараз Захід слабкий та уразливий. Він може бути впевненим, що зараз час змінити баланс сил на свою користь. Я вважаю, що ми маємо довести, що він помиляється. Ми маємо стримувати Росію та демотивувати її щодо подальшої агресії", - сказав міністр.

Кулеба нагадав, що Україна запропонувала партнерам пакет заходів, який складається з трьох основних пунктів: політичне стримання, яке включає чіткі заклики до РФ, що така агресія матиме наслідки; економічне стримання – почати дискусії щодо санкцій, які можуть бути застосовані у разі агресії; безпекове стримання - поглиблення співпраці з Україною в оборонній сфері.

Раніше Кулеба заявляв, що на тлі нарощування Росією військ біля кордонів України у низці світових столиць розробляють конкретні економічні заходи проти російської економіки.

Телеканал CNN повідомляв, що адміністрація Джо Байдена розглядає можливість відправити в Україну військових радників та нове обладнання, включаючи зброю.

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