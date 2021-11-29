Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кулеба розповів про найгірший сценарій російського вторгнення

Понеділок, 29 листопада 2021, 16:59
фото мзс

Росія розглядає можливість нового вторгнення в Україну, щоб кардинально змінити баланс сил в регіоні.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу із журналістами, повідомляє "Європейська правда".

"У найгіршому сценарії Росія може спробувати підірвати архітектуру безпеки, яка склалася в період після холодної війни в Європі та перекроїти кордони силою, як це вже було у 2008 в Грузії і у 2014, коли вона окупувала Крим та почала війну на Донбасі", - сказав Кулеба.

За його словами, Путін зараз розглядає таку можливість через те, що ключові європейські союзники України - Франція та Німеччина - сфокусовані на внутрішніх справах. У Німеччині недавно були вибори, а у Франції вони будуть незабаром.

"Російський політичний інфраструктурний проєкт "Північний потік-2" на стадії сертифікації. Владімір Путін вважає, що зараз Захід слабкий та уразливий. Він може бути впевненим, що зараз час змінити баланс сил на свою користь. Я вважаю, що ми маємо довести, що він помиляється. Ми маємо стримувати Росію та демотивувати її щодо подальшої агресії", - сказав міністр.

Кулеба нагадав, що  Україна запропонувала партнерам пакет заходів, який складається з трьох основних пунктів: політичне стримання, яке включає чіткі заклики до РФ, що така агресія матиме наслідки; економічне стримання – почати дискусії щодо санкцій, які можуть бути застосовані у разі агресії; безпекове стримання - поглиблення співпраці з Україною в оборонній сфері.

Раніше Кулеба заявляв, що на тлі нарощування Росією військ біля кордонів України у низці світових столиць розробляють конкретні економічні заходи проти російської економіки.

Телеканал CNN повідомляв, що адміністрація Джо Байдена розглядає можливість відправити в Україну військових радників та нове обладнання, включаючи зброю.

Читайте також: Загроза нового нападу РФ: про що Пентагон попередив Єрмака та Кулебу

Теми: Кулеба ДмитроРосіявійна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський призначив 28 суддів на вакантні посади, зокрема двох суддів Майдану

Перший випадок штаму "Омікрон" у США виявили в повністю вакцинованої людини

ФОТОПротестувальники кинули монети в стіни Офісу президента й пішли далі

Новини 1 грудня: Зеленський у Верховній Раді, Путін про розширення НАТО

ФОТО, ВІДЕОПід час обшуків у Киви знайшли купу золота й картину, на якій він в образі Муссоліні – ЗМІ

Лукашенко каже, що біженцям на польському кордоні переправляли зброю з України

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Рішення про вторгнення в Україну лежить у Кремлі "на столі" – Кулеба
Кулеба: "Мінськ" і "Нормандія" у комі, але все ще живі
Кулеба назвав головну перепону членства України в ЄС і НАТО
Останні новини
00:16
Акції протесту в Києві пройшли без порушень правопорядку – поліція
23:42
На Донеччині 90 гірників залишаються під землею в шахті, вимагаючи виплатити зарплату
23:01
Зеленський призначив 28 суддів на вакантні посади, зокрема двох суддів Майдану
22:38
Перший випадок штаму "Омікрон" у США виявили в повністю вакцинованої людини
22:09
ФОТОСмертельна ДТП у Кривому Розі: збили маму з дитиною
21:28
Франція змінила правила в'їзду з-за меж ЄС: потрібен тест незалежно від вакцинації
21:26
Кава у світі подорожчала до рекорду за 10 років
21:19
ФОТОПротестувальники кинули монети в стіни Офісу президента й пішли далі
20:52
Новини 1 грудня: Зеленський у Верховній Раді, Путін про розширення НАТО
20:50
Укрзалізниця призначила додаткові потяги до Перемишля
Усі новини...