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Кулеба рассказал о худшем сценарии российского вторжения

Понедельник, 29 ноября 2021, 16:59
фото мид

Россия рассматривает возможность нового вторжения в Украину, чтобы кардинально изменить баланс сил в регионе.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга с журналистами, сообщает "Европейская правда".

"При худшем сценарии Россия может попытаться подорвать архитектуру безопасности, которая сложилась в период после холодной войны в Европе, и перекроить границы силой, как это уже было в 2008 году в Грузии и в 2014 году, когда она оккупировала Крым и начала войну на Донбассе", - сказал он.

По словам министра, Путин сейчас рассматривает такую ​​возможность, потому что ключевые европейские союзники Украины – Франция и Германия – сфокусированы на внутренних делах. В Германии недавно были выборы, а во Франции они скоро будут.

"Российский политический инфраструктурный проект "Северный поток-2" находится на стадии сертификации. Владимир Путин считает, что сейчас Запад слаб и уязвим. Он может быть уверен, что пора изменить баланс сил в свою пользу. Я считаю, что мы должны доказать, что он ошибается. Мы должны сдерживать Россию и демотивировать ее по поводу дальнейшей агрессии", - сказал министр.

Кулеба напомнил, что Украина предложила партнерам пакет мер, состоящий из трех основных пунктов: политическое сдерживание, включающее четкие призывы к РФ, что такая агрессия будет иметь последствия; экономическое сдерживание – начать дискуссии по поводу санкций, которые могут быть применены в случае агрессии; сдерживание в сфере безопасности - углубление сотрудничества с Украиной в оборонной сфере.

Ранее Кулеба заявлял, что на фоне наращивания Россией войск у границ Украины в ряде мировых столиц разрабатывают конкретные экономические меры против российской экономики.

Телеканал CNN сообщал, что администрация Джо Байдена рассматривает возможность отправить в Украину военных советников и новое оборудование, включая оружие.

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Темы: Кулеба ДмитрийРосcиявойна
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