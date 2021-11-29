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20-річна кібершахрайка ошукала українців на 2 мільйони

Понеділок, 29 листопада 2021, 17:04
фото AFP via Getty Images

20-річна мешканка Запорізької області спільно із 21-річним співмешканцем створила мережу фейкових інтернет-магазинів, які працювали за передплатою.

Джерело: сайт Національної поліції

Деталі: За даними правоохоронців, пара створювала у соцмережі липові інтернет-магазини, в яких розміщувала оголошення про продаж одягу та взуття. Також на сторінках, де було майже 80 тисяч підписників, шахраї самі писали позитивні відгуки про свою роботу. Від покупців вимагали передплату, а після одержання грошей – зникали.

Таким чином зловмисники ошукали близько тисячі громадян. Сума збитків, завданих потерпілим, сягає понад 2 мільйони гривень.

Правоохоронці провели обшуки в автомобілі та за місцем мешкання фігурантів. За результатами вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карти, банківські карти, "чорнові записи" та майже 2 мільйони гривень, походження яких молоді люди пояснити не змогли.

 
Фото з місця обшуків
джерело: поліція

Відкрито кримінальне провадження за статтею "Шахрайство". Підозрюваним загрожує до 8 років ув’язнення.

Правопорушення викрили кіберполіція Запоріжжя спільно з Мелітопольським районним управлінням поліції.

Українська правда
Теми: криміналторгівляЗапоріжжя


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