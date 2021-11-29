20-летняя кибермошенница обманула украинцев на 2 миллиона
20-летняя жительница Запорожской области совместно с 21-летним сожителем создала сеть фейковых интернет-магазинов, работавших по предоплате.
Источник: сайт Национальной полиции
Детали: По данным правоохранителей, пара создавала в соцсети липовые интернет-магазины, в которых размещала объявления о продаже одежды и обуви. Также на страницах, где было около 80 тысяч подписчиков, мошенники сами оставляли положительные отзывы о своей работе. От покупателей требовали предоплату, а после получения денег – исчезали.
Таким образом злоумышленники обманули около тысячи граждан. Сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, достигает более 2 миллионов гривен.
Правоохранители провели обыски в автомобиле и по месту проживания фигурантов. По результатам изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, "черновые" записи и почти 2 миллиона гривен, происхождение которых молодые люди объяснить не смогли.
Открыто уголовное производство по статье "Мошенничество". Подозреваемым грозит до 8 лет тюрьмы.
Мошеников разоблачили киберполиция Запорожья совместно с Мелитопольским районным управлением полиции.