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20-летняя кибермошенница обманула украинцев на 2 миллиона

Понедельник, 29 ноября 2021, 16:04
20-летняя кибермошенница обманула украинцев на 2 миллиона
фото AFP via Getty Images

20-летняя жительница Запорожской области совместно с 21-летним сожителем создала сеть фейковых интернет-магазинов, работавших по предоплате.

Источник: сайт Национальной полиции

Детали: По данным правоохранителей, пара создавала в соцсети липовые интернет-магазины, в которых размещала объявления о продаже одежды и обуви. Также на страницах, где было около 80 тысяч подписчиков, мошенники сами оставляли положительные отзывы о своей работе. От покупателей требовали предоплату, а после получения денег – исчезали.

Таким образом злоумышленники обманули около тысячи граждан. Сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, достигает более 2 миллионов гривен.

Правоохранители провели обыски в автомобиле и по месту проживания фигурантов. По результатам изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, "черновые" записи и почти 2 миллиона гривен, происхождение которых молодые люди объяснить не смогли.

 
Фото с места обысков
источник: полиция

Открыто уголовное производство по статье "Мошенничество". Подозреваемым грозит до 8 лет тюрьмы.

Мошеников разоблачили киберполиция Запорожья совместно с Мелитопольским районным управлением полиции.

Украинская правда

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Темы: криминалторговляЗапорожье
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